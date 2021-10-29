После задержания Рашкина с тушей лося возбуждено уголовное дело

29 октября. Mossovetinfo.ru – В Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Саратовской области.



В сообщении говорится, что ночью 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе. Участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения.



При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и 2 ножа со следами крови. Мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с находившемся в машине в качестве пассажира товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать.



Водителю автомашины было предложено пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, он отказался. В связи с этим на него был составлен протокол об административном правонарушении. В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного.



Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.



Ранее комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.



Сам Рашкин в интервью RTVI заявил, что приехао в Саратовскую область к друзьям. «Пошел погулять один по лесу. Места мне знакомые, были сумерки. Я увидел какую-то машину, которая уезжала, мигая лампочками. Я подошел к этому месту и обнаружил лося. Практически уже разделанного лося», - отметил депутат.



По его словам, он позвал друга, вместе с которым они загрузили лося в тугу лося багажник для того, чтобы отвезти в полицию. По дороге их остановили сотрудники полиции.



«Инструменты лежали вместе с тушей. Мы все взяли, чтобы отвезти в полицию. Сейчас думаю, что неправильно поступили — нужно было вызвать полицию», - отметил Рашкин.



Депутат утверждает, что не был в нетрезвом состоянии, но не сделал медицинского освидетельствования, так как боялся, что результаты могут сфальсифицировать.