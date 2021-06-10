Сбой произошел днем 10 июня на зеленой ветке метро

10 июня. Mossovetinfo.ru — Сбой в движении поездов на Замоскворецкой линии метро произошел днем в четверг, 10 июня, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что из-за упавшего на рельсы пассажира нет движения поездов от станции «Новокузнецкая» до станции «Автозаводская». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.