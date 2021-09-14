Сбой произошел на серой ветке метро днем 14 сентября

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро днем во вторник, 14 сентября, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Сообщается, что из-за упавшего на пути человека нет движения поездов от станции «Серпуховская» до станции «Нагорная». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.



Обновлено в 13:45. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и введено в график.