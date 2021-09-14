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Происшествия     14.09.2021 13:28

Сбой произошел на серой ветке метро днем 14 сентября

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Теги:  метро  метрополитен  сбой 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии метро днем во вторник, 14 сентября, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что из-за упавшего на пути человека нет движения поездов от станции «Серпуховская» до станции «Нагорная». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Обновлено в 13:45. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и введено в график.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  сбой 

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