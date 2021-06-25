Сбой в движении поездов произошел на салатовой ветке метро утром 25 июня

25 июня. Mossovetinfo.ru - На Люблинско-Дмитровской линии метро утром в пятницу. 25 июня, произошел сбой в движении поездов, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



На южном участке линии были увеличены интервалы движения поездов из-за упавшего на пути пассажира.



В настоящее время движение поездов вводится в график. О состоянии упавшего пассажира не сообщается.