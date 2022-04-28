Сгорели семь автомобилей припаркованных у дома на юге Москвы

28 апреля Mossovetinfo.ru - Семь автомобилей припаркованных у дома №9 к1 по улице Кустанайская сгорели в результате пожара. Пожар на площади 40 кв. м. ликвидирован, пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются, сообщают в экстренных службах.