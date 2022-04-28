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Происшествия     28.04.2022 06:04

Сгорели семь автомобилей припаркованных у дома на юге Москвы

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Теги:  Москва  Кустанайская  ЮВАО  дом  пожар  автомобили 

28 апреля Mossovetinfo.ru - Семь автомобилей припаркованных у дома №9 к1 по улице Кустанайская сгорели в результате пожара. Пожар на площади 40 кв. м. ликвидирован, пострадавших нет, причины произошедшего устанавливаются, сообщают в экстренных службах.

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Теги: 
Москва  Кустанайская  ЮВАО  дом  пожар  автомобили 

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