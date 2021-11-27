Справившего нужду у портрета ветерана в Москве просят арестовать

27 ноября. Mossovetinfo.ru - Суд в субботу с участием прокурора рассмотрит ходатайство об аресте молодого человека, справившего нужду у портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.



Накануне следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве сообщали, что расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).



Ранее 19-летний блогер, справивший нужду у портрета ветерана на востоке Москвы, разместил в соцсетях информацию о том, что, находясь на территории Восточного административного округа города Москвы, осквернил объект, посвященный памяти защитникам Отчества.