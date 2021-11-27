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Происшествия     27.11.2021 13:22

Справившего нужду у портрета ветерана в Москве просят арестовать

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Теги:  Москва  блогер  ветеран  память  осквернение  уголовное дело  следствие 

27 ноября. Mossovetinfo.ru - Суд в субботу с участием прокурора рассмотрит ходатайство об аресте молодого человека, справившего нужду у портрета ветерана Великой Отечественной войны в Москве. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

Накануне следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве сообщали, что расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично).

Ранее 19-летний блогер, справивший нужду у портрета ветерана на востоке Москвы, разместил в соцсетях информацию о том, что, находясь на территории Восточного административного округа города Москвы, осквернил объект, посвященный памяти защитникам Отчества.

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Карта места

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Теги: 
Москва  блогер  ветеран  память  осквернение  уголовное дело  следствие 

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