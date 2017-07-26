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Происшествия     29.04.2022 09:39

Суд удовлетворил условно-досрочное освобождение экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева

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Теги:  Улюкаев  Алексей Улюкаев  условно-досрочное освобождение 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Суд в Твери 27 апреля удовлетворил условно-досрочное освобождение экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева, сообщает источник «Интерфакса». Бывший министр был осужден в декабре 2017 года на восемь лет колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил, что, прокуратура и администрация колонии «не были против» выхода осужденного по УДО и «отметили его хорошее поведение». Улюкаев сможет выйти из колонии, когда решение суда вступит в силу, -предположительно к середине мая.

В ночь на 15 ноября 2016 года пресс-служба СК РФ сообщила, что в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере» по результатам проведенного ФСБ России комплекса оперативных мероприятий. Речь идет о вымогательстве взятки со стороны Улюкаева. Сообщалось, что Улюкаев 14 ноября 2016 года получил два миллиона долларов за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций «Башнефти» в размере 50 процентов. Улюкаев задержан.

15 ноября Министр экономического развития России Алексей Улюкаев был отправлен под домашний арест. Решение принял Басманный суд Москвы.

15 ноября Президент России Владимир Путин освободил Алексея Улюкаева от должности главы министерства экономического развития РФ в связи с утратой доверия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

26 июля 2017 года Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

12 апреля 2018 года Московский городской суд признал законными и обоснованными обвинения в адрес бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, который был приговорен к 8 годам колонии строгого режима за взятку в 2 миллиона долларов. Из приговора исключили запрет на право занимать должности в органах госвласти, местного самоуправления и госкомпаниях. Штраф в 130 миллионов рублей остался в силе.

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Теги: 
Улюкаев  Алексей Улюкаев  условно-досрочное освобождение 

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