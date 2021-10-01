Суд в Москве приговорил мужчину к 5 годам заключения за ДТП, в котором погиб подросток

1 октября. Mossovetinfo.ru – Зюзинский районный суд Москвы приговорил к 5 годам колонии общего режима 26-летнего москвича Ивана Чистякова, за ДТП, в котором погиб подросток, сообщается на официальном сайте московской прокуратуры.



Суд установил, что в январе 2021 года Чистяков в нарушение Правил дорожного движения привязал к своему автомобилю тюбинг – надувные санки, предназначенные для катания с ледяных горок. В тюбинг сел 15-летний подросток, а Чистяков начал буксирование санок.



В результате Чистяков допустил наезд тюбинга с подростком на дерево, в результате чего подросток получил тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.



Сам Чистяков не вызвал полицию, не записал данные свидетелей, не стал дожидаться приезда полицейских, а скрылся с места происшествия.



Суд признал Чистякова виновным в «нНарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Чистяков был взят под стражу в зале суда.