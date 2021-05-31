Тела двух детей и двух взрослых нашли в квартире многоэтажного дома в Подмосковье

31 мая. Mossovetinfo.ru — Тела 40-летней женщины, 42-летнего мужчины и двух детей 17 и 11 лет были обнаружены в закрытой квартире в подмосковном Щелково, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.



На телах женщины и детей обнаружены многочисленные колото-резанные ранения, на теле мужчины видимых повреждений не обнаружено.



Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», назначены экспертизы, изъяты гаджеты погибших. Допрашиваются родственники погибших, собирается характеризующий семью материал, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.



