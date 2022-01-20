Другие материалы
-
Происшествия
21.01.2022, 19:19
За получение взятки задержали замглавы администрации городского округа Воскресенск
21 января. Mossovetinfo.ru - Заместитель главы администрации подмосковного Воскресенска Александр Савкин, задержан п...
-
Происшествия
21.01.2022, 18:55
Трем фигурантам предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих у мечети в центре Москвы
21 января. Mossovetinfo.ru - Трем гражданам 19, 20 и 40 лет Мещанским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по городу ...
-
Происшествия
20.01.2022, 11:02
Семь пассажиров маршрутки госпитализированы после ДТП с грузовиком в Подмосковье
20 января. Mossovetinfo.ru - В результате ДТП в Московской области при столкновение маршрутной «Газели» и грузового а...