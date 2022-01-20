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Происшествия     21.01.2022 18:55

Трем фигурантам предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих у мечети в центре Москвы

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Теги:  Москва  мечеть  оскорбление  уголовное дело 

21 января. Mossovetinfo.ru - Трем гражданам 19, 20 и 40 лет Мещанским межрайонным следственным отделом ГСУ СК РФ по городу Москве предъявлено обвинение в совершении преступления по статье о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Группа лиц, находясь вблизи Выползова переулка в городе Москве рядом с почитаемой верующими религиозной святыней – мусульманской мечетью, "преследуя цель надругательства" публично совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, сообщали ранее в СК.

Накануне сообщалось, что в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве личности и местонахождение подозреваемых установлены, по местам их проживания проведены обыски, изъяты мобильные устройства, на которых зафиксированы их противоправные действия.

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Теги: 
Москва  мечеть  оскорбление  уголовное дело 

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