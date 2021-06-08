Другие материалы
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Происшествия
09.06.2021, 10:05
Три человека погибли в результате пожара в больнице в Рязанской области
9 июня. Mossovetinfo.ru — Три человека погибли и еще восемь пострадали в результате пожара в рязанской больнице имен...
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Происшествия
08.06.2021, 16:32
Балкон обвалился в жилом доме на юго-западе Москвы
8 июня. Mossovetinfo.ru — В жилом доме на Ленинском проспекте обвалился балкон, сообщает РИА Новости со ссылкой на пр...
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Происшествия
08.06.2021, 13:04
Мужчина обстрелял двух подростков в Волгоградской области
8 июня. Mossovetinfo.ru — В городе Волжский Волгоградской области, мужчина обстрелял двух подростков и скрылся, сооб...