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Происшествия     06.10.2021 15:42

Три человека жестоко избили мужчину в московском метро

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Теги:  метро  избиение  прокуратура  СК РФ  уголовное дело  расследование 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Трое мужчин жестоко избили пассажира московского метро, сообщается telegram-канале московской прокуратуры.

Было установлено, что 4 октября около 18:50 вечера трое мужчин из хулиганских побуждений жестоко избили 25-летнего молодого человека в вагоне поезда метро, следовавшего от станции «Измайловская» до станции «Первомайская».

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Побои». Однако, прокуратура приняла решение, что данное дело должно быть квалифицировано по статье «Хулиганство».

Дело было передано в следственное управление СЧ УВД на Московском метрополитене, подозреваемым было предъявлено обвинение. Один из них заключен под стражу. В отношении двух других подозреваемых следствие также ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по городу Москве, с целью всестороннего расследования обстоятельств дела Следственный комитет обратился в прокуратуру с вопросом о передаче расследования дела в территориальный отдел московского ГСУ СК РФ.

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Теги: 
метро  избиение  прокуратура  СК РФ  уголовное дело  расследование 

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