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Происшествия     07.03.2022 08:41

Три сотрудника полиции и 6 задержанных граждан получили легкие ушибы в ДТП

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Теги:  Москва  полиция  задержанные  ДТП 

7 марта, Mossovetinfo.ru - 6 марта около 15.10 три сотрудника полиции и 6 задержанных граждан получили легкие ушибы в ДТП с участием автобуса ГУ МВД России по г. Москве. Все осмотрены медицинскими работниками, сообщила пресс-служба ГУ МВД.  В автобусе находились 29 человек: 5 сотрудников полиции и 24 задержанных за участие в несанкционированном мероприятии граждан. ДТП произошло в центре Москвы на пересечении Комсомольского проспекта с ул. Хамовнический Вал, автобус двигался с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами.

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Теги: 
Москва  полиция  задержанные  ДТП 

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