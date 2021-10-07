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Происшествия     07.10.2021 12:04

Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту избиения пассажира в московском метро - СК РФ

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Теги:  СК РФ  метро  избиение  уголовное дело 

7 октября. Mossovetinfo.ru – Уголовное дело по статье «Покушение на убийство» возбуждено по факту жестокого избиения пассажира в московском метро, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Кроме того, сообщается, что при задержании подозреваемые в избиении оказали сопротивление сотрудникам полиции. Один из них угрожал полицейским ножом, а второй достал перцовый баллончик. Таким образом, их действия можно квалифицировать по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее сообщалось, что 4 октября в метро на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое агрессивно настроенных молодых людей жестоко избили 25-летнего молодого человека. Пострадавший с травмами был госпитализирован.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Побои», однако позднее прокуратура переквалифицировала дело по статье «Хулиганство». 6 октября суд арестовал всех троих подозреваемых на два месяца.

СК РФ направил в прокуратуру ходатайство о передаче уголовного дела, возбужденного полицией, для расследования в органы Следственного комитета, однако, как сообщается, материалы дела до сих пор не переданы.

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Теги: 
СК РФ  метро  избиение  уголовное дело 

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