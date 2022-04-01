 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Происшествия     01.04.2022 09:03

В 2021 году на территории Москвы зарегистрировано на 8,5% больше сообщений о преступлениях, чем в 2020, - прокуратура

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  прокуратура  сообщения о преступлениях  регистрация 

1 апреля. Mossovetinfo.ru - В 2021 г. на территории Москвы правоохранительными органами зарегистрировано на 8,5% больше сообщений о преступлениях, чем в 2020 г., сообщено 31 марта на координационном совещании в прокуратуре Москвы, где с участием представителей правоохранительных органов обсуждены организация и состояние работы правоохранительных органов по приему, регистрации и разрешению сообщений о преступлениях.

По итогам совещания выработаны конкретные меры по устранению имеющихся нарушений, принято совместное постановление.

Прокурор Москвы Денис Попов подчеркнул, что обеспечение законности и правопорядка при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях является важной составляющей уголовного судопроизводства, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на доступ к правосудию, а также защиту интересов государства и общества.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  прокуратура  сообщения о преступлениях  регистрация 

Возврат к списку

Лента новостей

09:26 Происшествия На месте пожара в Белгороде проводится наращивание сил и средств - МЧС

09:03 Происшествия В 2021 году на территории Москвы зарегистрировано на 8,5% больше сообщений о преступлениях, чем в 2020, - прокуратура

14:45 В мире Moody’s отозвало рейтинги России, Москвы, регионов и российских компаний

12:22 В России Путин подписал указ о весеннем призыве в апреле - июле 2022 года

09:33 Другое 31 марта Землю охватывает сильный геомагнитный шторм

Актуальные материалы

15:21 В мире Переговоры с украинской стороной в Стамбуле прошли конструктивно - Мединский

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru