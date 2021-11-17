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Происшествия     17.11.2021 16:47

В Думу поступило представление генпрокурора о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности

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Теги:  Валерий Рашкин  Рашкин 

17 ноября. Mossovetinfo.ru — В Государственную Думу поступило представление генерального прокурора РФ о лишении неприкосновенности депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Вопрос могут обсудить на заседании 25 ноября.

В конце октября после задержания Рашкина в Саратовской области с тушей лося было возбуждено уголовное дело. По словам Рашкина, он обнаружил в «практически разделанного» лося. Он отметил, что вместе с другом загрузил в тушу лося в багажник для того, чтобы отвезти в полицию. По дороге их остановили сотрудники полиции.

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Теги: 
Валерий Рашкин  Рашкин 

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