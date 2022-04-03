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Происшествия     03.04.2022 08:35

В Казахстане задержан агент иностранной разведки за планы по покушению на президента

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Теги:  Казахстан  президент  покушение  русофобия 

3 апреля, Mossovetinfo.ru - Агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента Касым-Жомарт Токаева и высокопоставленных чиновников в Нур-Султане задержан, сообщил комитет нацбезопасности Казахстана (КНБ). Официальные органы распространили видео задержания. Сообщается, что задержанный признал вину в ходе предварительного следствия и признал, что действовал в интересах иностранного государства, говорится в сообщении. При задержании обнаружено оружие, снайперская винтовка в частям «в профессионально замаскированном виде».

Также сообщается, что подозреваемый «отрабатывал задания по продвижению антироссийской пропаганды», продвигал в обществе «русофобские взгляды», публикуя материалы в соцсетях.

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Теги: 
Казахстан  президент  покушение  русофобия 

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