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Происшествия     03.06.2021 13:06

В Москве ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

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Теги:  СК РФ  ребенок  гибель  падение с высоты 

3 июня. Mossovetinfo.ru — Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка на юге Москвы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Тело ребенка 2019 года рождения со следами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле жилого дома на улице Маршала Захарова 3 июня. Установлено, что в квартире, из которой выпал ребенок, находилась его мать. По словам соседей, женщина периодически злоупотребляет алкоголем.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты осматривают квартиру, устанавливают полную картину случившегося.

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Карта места

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Теги: 
СК РФ  ребенок  гибель  падение с высоты 

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