В Москве ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки

3 июня. Mossovetinfo.ru — Следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка на юге Москвы, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.



Тело ребенка 2019 года рождения со следами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле жилого дома на улице Маршала Захарова 3 июня. Установлено, что в квартире, из которой выпал ребенок, находилась его мать. По словам соседей, женщина периодически злоупотребляет алкоголем.



Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи и криминалисты осматривают квартиру, устанавливают полную картину случившегося.