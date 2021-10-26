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Происшествия     26.10.2021 14:59

В Москве убиты бывший топ-менеджер "Смоленского банка", его жена и ребенок

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Теги:  Москва  убийство  семья  Яхонтов  следствие  прокуратура  Мосфильмовская  Смоленский банк 

26.10.2021г. Mossovetinfo.ru Днем 26 октября 2021 года в квартире жилого дома, расположенного по улице Мосфильмовской в городе Москве, обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками  насильственной смерти, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела об убийстве на западе столицы. По информации прокуратуры, «26 октября 2021 года в квартире жилого дома на ул. , Мосфильмовской обнаружены тела 39-летней женщины, 57-летнего мужчины, а также 8-летнего ребенка с признаками насильственной смерти».

Следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося «Смоленского банка» Михаил Яхонтов, его жена и сын, - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

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Теги: 
Москва  убийство  семья  Яхонтов  следствие  прокуратура  Мосфильмовская  Смоленский банк 

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