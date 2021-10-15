В Москве задержали группу мошенников, обманувших не менее 50 пенсионеров

15 октября. Mossovetinfo.ru — Сотрудники полиции задержали группу мошенников, которые обманули не менее 50 пенсионеров, сообщается на официальном сайте ГУВД Москвы.



Задержаны пять человек, которые приехали в Москву из других российских регионов, а также из стран ближнего зарубежья.



По версии следствия, организованная группа мошенников действовала в Москве несколько месяцев. Под видом сотрудников государственных и муниципальных организаций они приходили в квартиры пенсионеров под предлогом работ по прочистке систем вентиляции. Тем, кто пытался отказаться от их услуг они угрожали отключением газоснабжения и административным преследованием.



За выполнение своих работ мошенники требовали оплату в размере от 7,5 до 12 тысяч рублей. При этом, выполнение работ только имитировалось. Получив деньги, преступники скрывались.



По данным полиции от действий группы мошенников пострадали не менее 50 пенсионеров. Подозреваемые были задержаны в местах проживания. При обысках у них были обнаружены носители информации с клиентскими базами, печати и документы, имеющие доказательное значение, а также компьютерная техника.



Всем задержанным предъявлено обвинение по статье «Мошенничество». Четверо задержанных заключены под стражу, их соучастнице выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Следствие устанавливает личности всех потерпевших, а также проверяет подозреваемых на возможное участие в других преступлениях. Расследование дела продолжается.