Другие материалы
-
Происшествия
18.06.2021, 09:42
В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе
18 июня. Mossovetinfo.ru — Муниципальный депутат Тверского района Кетеван Хараидзе была задержана ночью в Москве, со...
-
Происшествия
16.06.2021, 10:38
В Химках автобус задавил 12-летнюю девочку на самокате
16 июня. Mossovetinfo.ru — В подмосковных Химках рейсовый автобус насмерть задавил 12-летнюю девочку, сообщается на оф...
-
Происшествия
12.06.2021, 19:20
Задержана женщина, подозреваемая в похищении 2-летней девочки в г.Видном
12 июня. Mossovetinfo.ru – ГСУ СК России по Московской области сообщило, что в г.Железнодорожный задержана женщина, по...