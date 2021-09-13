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Происшествия     13.09.2021 17:48

В Москве задержали подозреваемого по делу о смертельном отравлении людей арбузом

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Теги:  СК РФ  отравление  задержание 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве задержан подозреваемый по делу о смерти двух человек предположительно в результате отравления арбузом, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

15-летняя девочка, ее мать и бабушка были госпитализированы с отравлением 9 сентября. Накануне они ели арбуз, купленный в магазине «Магнит» на Совхозной улице. Позднее девочка и ее бабушка скончались. Было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Позднее было установлено, что в партии арбузов, продававшихся в магазине и в том арбузе, которые ели пострадавшие, обнаружены следы вещества для дезинсекции. Следствие считает, что оно могло попасть в арбузы в результате нарушения правил дезинсекции помещений.

Следователи задержали 39-летнего сотрудника частной компании, которая осуществляла дезинсекцию помещений магазина. С ним проводятся следственные действия. Кроме того, взяты образцы средств, использовавшихся для дезинсекции.

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Теги: 
СК РФ  отравление  задержание 

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