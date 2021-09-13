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Происшествия     13.09.2021 23:02

В Москве задержан последний участник побега из подмосковного изолятора временного содержания

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Теги:  МВД  ИВС  побег  задержание 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Последний сбежавший из истринского ИВС заключенный Александр Мавриди задержан в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк рассказала, что Мавриди был задержан в московском районе Митино. При задержании он пытался оказать сопротивление, однако был обезврежен, после чего его доставили в территориальный отдел СК РФ

Мавриди и еще четверо заключенных сбежали из истринского ИВС в ночь на 6 августа. Мавриди обвиняется в убийстве «колбасного короля» предпринимателя Владимира Маругова, а также в мошенничестве с недвижимостью. Остальные сбежавшие проходят по менее тяжким обвинениям.

В период с 11 по 18 августа трое сбежавших были задержаны полицией, еще один заключенный сдался самостоятельно.

В конце августа МВД повысило награду за сведения о местонахождении Мавриди до 1,5 миллиона рублей.

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Теги: 
МВД  ИВС  побег  задержание 

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