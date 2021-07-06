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Происшествия     06.07.2021 14:39

В шести муниципалитетах Кубани введен режим ЧС из-за подтоплений

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Теги:  Краснодарский край  Кубань  ЧС  подтопления 

6 июля. Mossovetinfo.ru - Из-за подтоплений, вызванных сильными дождями, в шести муниципалитетах Кубани введен режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Режим чрезвычайной ситуации введен в районах Туапсинский, Славянский, Горячий Ключ, Сочи, Северский, Геленджик (посёлок Архипо-Осиповка).

На утро вторника подтоплены 267 жилых домов и 395 приусадебных участков в семи населенных пунктах, эвакуированы 136 человек, 64 - размещены в пунктах временного размещения.

Днем ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что из-за сильных дождей и штормового предупреждения многие пляжи Сочи закрыты, купаться опасно.

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Карта места

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Теги: 
Краснодарский край  Кубань  ЧС  подтопления 

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