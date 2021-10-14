В суд направлено уголовное дело в отношении группы «черных риэлтеров» обвиняемых в убийствах москвичей

14 октября. Mossovetinfo.ru — Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении группы «черных риэлтеров», обвиняемых в убийстве 7 москвичей, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры.



Согласно версии следствия, с января 2007 года по сентябрь 2008 года преступная группа в составе Габиля Велиева, Гусейна Гусейнова, Эмина Салимова, Сурхая Гейдарова, Александра Аверкина, Махира Пашаева и Жанны Паршук совершила убийства семи москвичей, с целью завладения их квартирами для последующей перепродажи.



В качестве жертв выбирались одинокие пожилые граждане, злоупотребляющие алкоголем. Преступники входили к ним в доверие, завладевали документами на право собственности на квартиры и паспортами жертв. Далее преступники под различными предлогами вывозили своих жертв в Новгородскую область, где после совместного распития алкоголя убивали.



Ранее двое соучастников группы Пашаев и Паршук заключили с прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве. Дело в их отношении было выведено в отдельное производство, в 2021 году они были осуждены к длительным срокам заключения.



Оставшиеся пятеро фигурантов обвиняются в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой. Дело передано для рассмотрения по существу в Новгородский областной суд.