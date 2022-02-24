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Происшествия     24.02.2022 23:43

В центре Москвы задержаны 600 человек на несогласованных публичных мероприятиях

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Теги:  Москва  центр  мероприятия  несанкционированные  МВД  задержания 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – 24 февраля в центре Москвы в районе проведения несогласованного публичного мероприятия за различные нарушения общественного порядка задержаны 600 участников мероприятия, - сообщила полиция Москвы в официальной информации.

В отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности в соответствии с законодательством, отмечается в в официальной информации.

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Карта места

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Теги: 
Москва  центр  мероприятия  несанкционированные  МВД  задержания 

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