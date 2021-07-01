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Происшествия     01.07.2021 17:54

Виктор Батурин задержан по подозрению в мошенничестве - адвокат

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Теги:  Виктор Батурин  мошенничество  задержание 

1 июля. Mossovetinfo.ru - Бизнесмен Виктор Батурин задержан по делу о покушении на мошенничество, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Батурина Татьяну Тонову.

По словам адвоката, в отношении Батурина проводятся следственные действия, он находится на допросе. Дело ведет центральный аппарат СК РФ.

Виктор Батурин - брат вдовы бывшего мэра Москвы Елены Батуриной. В 2011 году Батурин был признан виновным по делу о мошенничестве и приговорен к 3 годам условно.

В 2013 году Батурин был признан виновным в покушении на мошенничество при продаже за 5,5 млрд рублей двух векселей «Интеко-Агро» и «Интеко» предпринимателю из Великобритании. Бизнесмен был приговорен к 7 годам лишения свободы, однако в 2016 году он был освобожден из колонии, неотбытую часть наказания ему заменили штрафом.

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Теги: 
Виктор Батурин  мошенничество  задержание 

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