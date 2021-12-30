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Происшествия     30.12.2021 11:10

Вступил в силу приговор по делу о хищении 404 млн рублей на строительстве космодрома «Восточный» - ФСБ

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Теги:  Восточный  космодром  хищение  приговор  ФСБ 

30 декабря. Mossovetinfo.ru - Вступил в законную силу приговор суда в отношении группы лиц, причастных к хищению бюджетных денежных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный». Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области. Помимо лишения свободы в отношении четырех лиц судом удовлетворены гражданские иски предприятий Министерства обороны Российской Федерации к осужденным в размере 404 млн рублей.

Ранее сотрудниками ФСБ России была пресечена преступная деятельность группы лиц, причастных к хищению бюджетных денежных средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный».

Установлено, что в 2013-2014 годах бывший и.о. начальника ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России в сговоре с руководителем ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве», генеральными директорами ООО «Центральный научно-исследовательский институт методологии ценообразования» и ООО «Госнорматив» присвоили и растратили денежные средства ФГУП «ГУСС Дальспецстрой при Спецстрое России» в размере более 400 млн рублей под видом исполнения договора на разработку сметной стоимости работ по объектам космодрома «Восточный».

Черемушкинский районный суд города Москвы признал руководителей вышеуказанных организаций виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК России «Присвоение или растрата», и приговорил каждого к лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима на срок от 4 до 5,5 лет.

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Теги: 
Восточный  космодром  хищение  приговор  ФСБ 

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