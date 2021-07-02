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Происшествия     02.07.2021 11:35

Взрыв произошел в жилом доме в центре Москвы — СМИ

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Теги:  взрыв  происшествия 

2 июля. Mossovetinfo.ru - В жилом доме в центре Москвы произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Взрыв произошел на 8-м этаже жилого дома на Качалинской улице. Открытого горения не наблюдается. На место прибыли пожарные и скорая помощь. Проводится разведка. О пострадавших не сообщается.

Информация обновляется.

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Теги: 
взрыв  происшествия 

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