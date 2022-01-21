 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация
Происшествия     21.01.2022 19:19

За получение взятки задержали замглавы администрации городского округа Воскресенск

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Воскресенск  замглавы  взятка  следствие  задержание  бюджет 

21 января. Mossovetinfo.ru - Заместитель главы администрации подмосковного Воскресенска Александр Савкин, задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщают в ГСУ СК России по Московской области. Ранее следственным отделом по городу Воскресенску ГСУ СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело, проведены обыски. "Осуществляются допросы, планируется проведение очных ставок", - сообщало СК.

По данным следствия, подозреваемый в марте 2021 года получил взятку за в получении госконтракта по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий и внутриквартальных проездов городского округа, - сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

фото ГСУ СК России по Московской области


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Воскресенск  замглавы  взятка  следствие  задержание  бюджет 

Возврат к списку

Лента новостей

19:19 Происшествия За получение взятки задержали замглавы администрации городского округа Воскресенск

18:55 Происшествия Трем фигурантам предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих у мечети в центре Москвы

17:59 Власть Лидеры трех фракций Мосгордумы просят Собянина провести заседание Правительства по проблемам экологии

17:25 Общество Использовать наручники для борьбы с дебоширами в самолетах могут разрешить бортпроводникам

15:29 В мире Россия никогда устами своих официальных представителей на угрожала Украине - Лавров

Актуальные материалы

13:38 Общество В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 за все время пандемии

11:11 Другое Семилетняя россиянка Анастасия Радзинская заработала в YouTube $28 млн в 2021 году

18:29 В мире C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

17:16 Власть Путин: Россия не сердится, Россия — сосредотачивается

09:15 Другое Пять основных симптомов омикрон-штамма, на которые жалуются заболевшие британцы

15:54 Власть Путин: нужно создать механизм контроля за ценами на стройматериалы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru