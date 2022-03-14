За различные нарушения общественного порядка в центре Москвы 13 марта задержаны около 300 человек

14 марта. Mossovetinfo.ru - Около 300 человек были задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства 13 марта, в воскресенье, для обеспечения правопорядка и недопущения проведения несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы. Решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщает ГУ МВД России по г. Москве.