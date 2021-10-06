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Происшествия     06.10.2021 10:59

Задержан сообщник мигранта, сбежавшего во время депортации из аэропорта Внуково

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Теги:  СК РФ  мигранты  побег  задержание  уголовное дело 

6 октября. Mossovetinfo.ru – Задержан сообщник гражданина Армении, который помог ему совершить побег из аэропорта Внуково во время депортации, сообщается на официальном сайте московского управления СК РФ.

30 сентября сообщалось, что один из двух мигрантов, которых конвоировали в аэропорт Внуково для депортации из России, совершил побег. Ранее судимый гражданин Армении запрыгнул на пассажирское сиденье стоявшего рядом автомобиля. Автомобилем управлял его сообщник, который резко увеличил скорость и уехал с территории аэропорта. При этом он несколько метров протащил на капоте сотрудника полиции, который пытался остановить нарушителей.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 25-летний молодой человек. На допросе он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Задержанному предъявлено обвинение по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу. Расследование дела продолжается.


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Теги: 
СК РФ  мигранты  побег  задержание  уголовное дело 

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