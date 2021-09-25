



Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Дагестана.



В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам.

25 сентября. Mossovetinfo — Задержаны еще двое участников вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.Задержанные — двое уроженцев Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба.Установлено, что с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики общей численностью не менее 1000 человек участвовали в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации.