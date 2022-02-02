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Происшествия     02.02.2022 12:21

Запрещен въезд в Россию госсекретарю МВД Черногории - МИД

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Теги:  Россия  МИД  Тельман Исмаилов  Черногория 

2 февраля, Mossovetinfo.ru - МИД России сообщило о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу. Нота МИД России направлена 2 февраля в Посольство Черногории в Российской Федерации.

"Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 г. черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД.

В декабре 2017 года бывший владелец Черкизовского рынка «Черкизон» Тельман Исмаилов был привлечен правоохранительными органами России в качестве обвиняемого по уголовному делу об убийстве, сообщало СК России. Материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола были тогда направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
В ноябре 2017 года Бассманный суд Москвы заочно арестовал Тельмана Исмаилова по обвинению в убийстве.

В октябре 2021 года Председатель Следственного комитета Российской Федерации, на основании сведений об отказе в выдаче Тельмана Исмаилова, поручил международно-правовому управлению во взаимодействии с МИД РФ подробно изучить основания отказа в выдаче, после чего осуществить доклад. Тогда же отмечалось, что за совершение вменяемых тяжких преступлений Исмаилов установленного законом наказания не понес, продолжая находиться в розыске.

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Теги: 
Россия  МИД  Тельман Исмаилов  Черногория 

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