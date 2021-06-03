«Зацепер» погиб на крыше электрички на станции Крюково

3 июня. Mossovetinfo.ru — Следователи устанавливают обстоятельства гибели 18-летнего «зацепера» на подмосковной станции Крюково, сообщается на официальном сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



Сообщается, что тело погибшего было обнаружено на крыше электропоезда следовавшего по маршруту Москва - Крюково. Тело обнаружили челны локомотивной бригады по прибытии в депо Крюково.



По предварительной информации, юноша погиб в результате удара электротоком.



Следователи провели осмотр места происшествия, опросили членов поездной бригады. Опрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



По результатам проверки будет принято процессуальное решение.