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Происшествия     05.10.2021 09:15

Женщина и ее малолетняя дочь погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы

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Теги:  пожар  МЧС  гибель  уголовное дело 

5 октября. Mossovetinfo.ru – Женщина и ее малолетняя дочь погибли в результате пожара в жилом доме в Сумском проезде, сообщается на официальном сайте МЧС Москвы.

Сообщение о пожаре поступило в 23:57 4 октября. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место происшествия. В ходе проведения оперативно-спасательных работ было спасено 30 человек.

Несмотря на принятые меры женщина и ее дочь погибли, еще 7 человек пострадали. Пожилая женщина и девочка 2017 года рождения были госпитализированы с признаками отравления продуктами горения.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров, в течение часа он был ликвидирован.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Расследование дела взяла под контроль московская прокуратура.

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Теги: 
пожар  МЧС  гибель  уголовное дело 

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