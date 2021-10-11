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Происшествия     11.10.2021 11:57

Женщина погибла под колесами электробуса после конфликта на Киевском вокзале

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Теги:  СК РФ  гибель  уголовное дело 

11 октября. Mossovetinfo.ru – На площади Киевского вокзала женщина погибла под колесами электробуса в результате конфликта, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Москве.

Сообщается, что 10 октября женщина вступила в конфликт с мужчиной, в ходе конфликта мужчина нанес женщине удар, в результате чего она упала на проезжую часть и попала под колеса подъезжавшего электробуса. От полученных травм женщина скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Теги: 
СК РФ  гибель  уголовное дело 

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