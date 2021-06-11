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Происшествия     11.06.2021 11:07

Женщина получила перелом руки в результате наезда электросамоката в центре Москвы

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Теги:  самокаты  электросамокаты 

11 июня. Mossovetinfo.ru — Неизвестный мужчина на электросамокате наехал на пожилую женщину в Нескучном саду, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Москвы.

Инцидент произошел в четверг, 10 июня. В результате наезда 56-летняя женщина получила закрытый перелом лучевой кости со смещением отломков. Она была госпитализирована.

Полиция проводит проверку по данному факту.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что столичные власти подготовили меры по регулированию езды на электросамокатах. В свою очередь, Минтранс предложил запретить езду по тротуарам на электросамокатах, тяжелее 35 килограммов.

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Карта места

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Теги: 
самокаты  электросамокаты 

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