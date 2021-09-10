Женщину, которая оставила новорожденного в помещении мусоропровода, нашли

10 сентября. Mossovetinfo.ru – Следователи и сотрудники уголовного розыска установили женщину, которая подозревается в покушении на убийство новорожденной дочери на юго-западе Москвы, сообщается на официальном сайте столичного ГСУ СК РФ.



9 сентября в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре была обнаружена новорожденная девочка, завернутая в полиэтиленовый пакет. Она была доставлена в больницу, ей оказывают помощь.



По подозрению в покушении на убийство дочери была задержана 36-летняя женщина - мать девочки. Она также госпитализирована.



Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». После оказания женщине медицинской помощи с ней будут проводится следственные действия.



