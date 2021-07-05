Жителей Сочи попросили быть готовыми к эвакуации в связи с критическим уровнем воды в реках

5 июля. Mossovetinfo.ru - Жителей в Сочи попросили собрать вещи первой необходимость и быть готовыми к эвакуации в связи с критическим уровнем воды в реках Хорота и Мацеста.



В заявлении оперативного штаба говорится, что «жителей просят соблюдать спокойствие, подготовить документы и вещи первой необходимости, если ситуация вынудит начать эвакуацию».



Для помощи населению дежурят экипажи спасателей.