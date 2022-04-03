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Происшествия     03.04.2022 08:20

Зритель погиб на концерте в Театре Российской армии

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Теги:  Театр Российской армии  концерт  ЧП 

3 апреля, Mossovetinfo.ru – В субботу в Москве на концерте Сергея Трофимова в конце мероприятия, когда артист позвал зрителей на сцену, погиб мужчина. Это подтворил Директор Театра Российской армии, сообщаютРИА Новости.

По словам директора, сейчас идет разбирательство. Зал театра был арендован для проведения концерта. СМИ сообщают, что нетрезвый мужчина, пытаясь спуститься с балкона, оступился и упал. Еще пострадала женщина, пытавшаяся удержать падающего мужчину.

Сергей Трофимов организовал концерты, на которые пригласил отметить своё 55-летие в тёплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными.

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Теги: 
Театр Российской армии  концерт  ЧП 

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