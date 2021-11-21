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В мире     21.11.2021 11:48

500 тысяч человек могут умереть от COVID-19 в Европе зимой - ВОЗ

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Теги:  COVID-19  Европа  ВОЗ  вакцинация  маски 

21 ноября. Mossovetinfo.ru - В течение нынешней зимы в Европе от заражения коронавирусом могут умереть 500 тыс. человек, если не будут приняты дополнительные меры по сдерживанию пандемии, заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По мнению Клюге, в первую очередь нужно добиться всеобщего соблюдения масочного режима, а также увеличить темпы вакцинации. Низкие показатели вакцинации в отдельных странах стали причиной новой волны CoViD-19, полагают в ВОЗ.

Также региональный директор ВОЗ призвал "своевременно" начать дискуссии по вопросу об обязательной вакцинации.

Напомним, что в минувшую пятницу канцлер Австрии сообщил о введении в Австрии обязательной вакцинации от коронавируса. На протяжении длительного времени, по словам канцлера, в руководстве страны был политический консенсус о нежелании вводить обязательную вакцинацию, поскольку рассчитывали убедить людей сделать это добровольно.
«Долго, возможно, слишком долго я и другие исходили из того, что людей в Австрии можно убедить в необходимости привиться добровольно, чтобы защитить своих близких, друзей, коллег. Но необходимо смотреть реальности в глаза», — сообщил канцлер.

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Теги: 
COVID-19  Европа  ВОЗ  вакцинация  маски 

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