 
Актуальные темы: коронавирус Украина Донбасс санкции
В мире     12.03.2022 21:45

81 человека казнила Саудовская Аравия за 24 часа

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Саудовская Аравия  террористы  казнь 

12 марта. Mossovetinfo.ru - Саудовская Аравия за последние 24 часа казнила 81 человека по обвинению в “преданности иностранным террористическим организациям” и “девиантных убеждениях”, сообщает государственное информационное агентство Saudi Press Agency (СПА). В том числе, - семерых йеменцев и одного гражданина Сирии.

“Эти люди ... были осуждены за различные преступления, включая убийство невинных мужчин, женщин и детей", - заявил СПА в субботу со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.

“Преступления, совершенные этими лицами, также включают присягу на верность иностранным террористическим организациям", - говорится в сообщении.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Саудовская Аравия  террористы  казнь 

Возврат к списку

Лента новостей

21:45 В мире 81 человека казнила Саудовская Аравия за 24 часа

09:00 В России Роскомнадзор заблокирует соцсеть Instagram в 00 часов 14 марта

08:58 Другое Air Astana и Pegasus приостанавливают полёты в Россию и из нее

21:29 Происшествия Госдума дала согласие на передачу в суд уголовного дела в отношении Рашкина

20:16 Мнения Потанин: конфискация активов компаний отбросит Россию в 1917 год

Актуальные материалы

15:10 Общество В Москве остается в силе ограничение по проведению публичных мероприятий – оперштаб

21:03 Общество Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к ресурсам "Эхо Москвы"

14:56 Власть Генпрокуратура: как госизмена будет расцениваться любая помощь иностранным организациям, государствам в период проведения спецоперации в ДНР, ЛНР

11:19 Власть Минобороны: информация о проведение специальной военной операции в Украине на 26.02.2022 (09.30 мск)

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

23:59 В мире В Кремле подписаны указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru