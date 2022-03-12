81 человека казнила Саудовская Аравия за 24 часа

12 марта. Mossovetinfo.ru - Саудовская Аравия за последние 24 часа казнила 81 человека по обвинению в “преданности иностранным террористическим организациям” и “девиантных убеждениях”, сообщает государственное информационное агентство Saudi Press Agency (СПА). В том числе, - семерых йеменцев и одного гражданина Сирии.



“Эти люди ... были осуждены за различные преступления, включая убийство невинных мужчин, женщин и детей", - заявил СПА в субботу со ссылкой на заявление министерства внутренних дел.



“Преступления, совершенные этими лицами, также включают присягу на верность иностранным террористическим организациям", - говорится в сообщении.