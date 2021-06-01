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В мире
07.06.2021, 18:12
Байден не будет встречаться с Зеленским до встречи с Путиным
7 июня. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден не будет организовывать встречу с президентом Украины Владимиром ...
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В мире
04.06.2021, 17:51
Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусских самолетов
4 июня. Mossovetinfo.ru — Европейский союз принял решение закрыть воздушное пространство сообщества для самолетов б...
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В мире
01.06.2021, 12:01
В Китае выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3
1 июня. Mossovetinfo.ru — На востоке Китая выявлен первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, сообщ...