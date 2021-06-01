Байден не будет встречаться с Зеленским до встречи с Путиным

7 июня. Mossovetinfo.ru — Президент США Джо Байден не будет организовывать встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским до встречи с презщидентом России Владимиром Путиным, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.



Сообщается, что первоначально в американской администрации рассматривали вопрос об организации встречи Байдена с Зеленским до встречи президентов США и России в Женеве, однако в результате от этой идеи решено было отказаться.



Сообщается, что причиной, по которой Байден передумал встречаться с Зеленским, стало решение президента Украины о смене руководства «Нафтогаза». В США посчитали, что это решение свидетельствует об отказе Украины бороться с коррупцией.



Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоится в швейцарской Женеве 16 июня.