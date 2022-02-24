Байден: США введет дополнительные войска в Европу

24 февраля. Mossovetinfo.ru - Белый дом разрешил разместить дополнительные войска в Германии, поскольку союзники по НАТО стремятся укрепить оборону в Европе, сказал Байден в четверг 24 февраля 2022 года в Вашингтоне, округ Колумбия в Восточной комнате Белого дома.



Байден сообщил, что в пятницу 25 февраля «НАТО соберет саммит» с участием лидеров 30 стран-союзников и близких партнеров и США будет там, чтобы укреплять, защищать альянс НАТО. В то же время Президент США дал понять, что американские войска не пойдут в Европу, чтобы «сражаться в Украине».



«Наши силы не участвуют и не будут участвовать в конфликте с Россией в Украине, наши силы не собираются в Европу сражаться в Украине, а защищают наших союзников по НАТО и успокаивают этих союзников на востоке. Как я ясно дал понять, Соединенные Штаты будут защищать каждый дюйм территории НАТО со всей силой американской мощи», - сказал он.



Байден назвал «неспровоцированном и неоправданном» военное вторжение России в соседнюю Украину.



«Путин-агрессор. Путин выбрал эту войну. И теперь он и его страна будут нести ответственность за последствия», - подчеркнул Байден.



США введут новые санкции против России чтобы изолировать Москву от мировой экономики. Байден заявил, что общая сумма этих санкций будет нацелена на активы в размере 1,4 триллиона долларов. Санкции затронут российские банки, включая государственный банк ВТБ.



Санкции ограничат способность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и иенах, чтобы быть частью мировой экономики; заблокируют возможность

финансировать и развивать военные технологии и вооружение; ослабят возможности России конкурировать в высокотехнологичной экономике 21-го века.



Байден отметил, что у него нет планов разговаривать с Путиным.

