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В мире     08.03.2022 20:43

Байден запрещает импорт российской нефти, природного газа и угля в США

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Теги:  Россия  Украина  США  Европа  энергоносители  запрет 

8 марта, Mossovetinfo.ru - Президент США Джо Байден во вторник 8 марта объявил, что его администрация запрещает импорт российской нефти, природного газа и угля в США в ответ на российскую специальную военную операцию в Украине, сообщает CNN.

"Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелены на главную артерию российской экономики. Мы запрещаем весь импорт российской нефти, газа и энергии", - сказал Байден в своем выступлении в Белом доме.

Байден отметил, что не рассчитывает на аналогичные действия со стороны европейских стран, которые значительно больше, чем США, зависят от российских энергоносителей. Импорт США из России составляет небольшую долю американского энергетического портфеля-примерно 8% в 2021 году, из которых только около 3% приходилось на сырую нефть. Несмотря на это на фоне сообщений о готовящемся запрете на импорт российской нефти цены на бензин в США преодолели исторический максимум.

Незадолго до объявления Байдена Великобритания объявила, что планирует поэтапно отказаться от импорта российской нефти к концу года.

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Теги: 
Россия  Украина  США  Европа  энергоносители  запрет 

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