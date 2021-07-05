Белоруссия запросила Россию о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

5 июля. Mossovetinfo.ru - Генеральная прокуратура Белоруссии направила запрос в Россию о выдаче певицы белорусского происхождения Анжелики Агурбаш, сообщает пресс-служба ведомства.



Агурбаш обвиняется в том, что с августа прошлого года размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение вражды к сотрудникам белорусских правоохранительных органов, госслужащих и представителей власти.



Кроме того, Агурбаш публиковала сведения, содержащие оскорбления президента Белоруссии и обвиняла его в совершении особо тяжких преступлений.



В отношении Агурбаш было возбуждено уголовное дело о разжигании социальной вражды и оскорблении президента Белоруссии. Певице грозит до 12 лет лишения свободы.



Агурбаш, которая проживает в России и имеет российское гражданство, прошлым летом поддержала протесты, которые произошли в Белоруссии после президентских выборов.