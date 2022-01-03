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В мире     03.01.2022 18:29

C совместным заявлением о предотвращении ядерной войны выступили лидеры России, Китая, США, Великобритании и Франции

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Теги:  Заявление  Россия  Китай  США  Великобритания  Франция 

3 января. Mossovetinfo.ru - На сайте Президента России 3 января 2022 года опубликовано «Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений».

Лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием заявили, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

В заявлении подчеркивается, что «Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».

Главы государств заявили о стремлении предотвратить дальнейшее распространение ядерных вооружений, работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности «без ущерба для чьей-либо безопасности».

В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление лидеров пяти ядерных держав о необходимости предотвращения ядерной войны было создано по инициативе российской стороны. 
«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

Напомним, что МИД России в пятницу 17 декабря в сообщении для СМИ «О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО» сообщил, что «в ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора» а также «в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы». В сообщении отмечается, что российские власти рассчитывают «что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу».

Фото МИА «Россия Сегодня» - сайт Президента РФ


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Теги: 
Заявление  Россия  Китай  США  Великобритания  Франция 

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