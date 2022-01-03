3 января. Mossovetinfo.ru - На сайте Президента России 3 января 2022 года опубликовано
«Совместное заявление лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений
».
Лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием заявили, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».
В заявлении подчеркивается, что «Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединённые Штаты Америки и Французская Республика считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков».
Главы государств заявили о стремлении предотвратить дальнейшее распространение ядерных вооружений, работать со всеми государствами в целях создания атмосферы безопасности «без ущерба для чьей-либо безопасности».
В то же время официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что заявление лидеров пяти ядерных держав о необходимости предотвращения ядерной войны было создано по инициативе российской стороны.
«Этот документ был подготовлен по нашей инициативе и при самом активном участии российских представителей», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Напомним, что МИД России в пятницу 17 декабря в сообщении для СМИ
«О российских проектах документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны США и НАТО» сообщил, что «в ходе встречи в МИД России 15 декабря с.г. американской стороне были переданы проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора» а также «в развернутой форме были даны необходимые пояснения логики российского подхода, представлены соответствующие аргументы». В сообщении отмечается, что российские власти рассчитывают «что на основе наших проектов договора и соглашения США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу».
Фото МИА «Россия Сегодня» - сайт Президента РФ