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В мире     08.09.2021 11:05

CNN: США помогли Украине организовать операцию по задержанию в Белоруссии российских наемников

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Теги:  Украина  США  задержание  наемники  Белоруссия 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – США помогали Украине провести операцию по задержанию российских наемников в Белоруссии летом 2020 года, сообщает телеканала CNN со ссылкой на трех бывших украинских разведчиков.

Сообщается, что Центральное разведывательное управление США финансировало эту операцию, также США оказывали техническую и консультативную помощь. Проводили операцию сотрудники украинских спецслужб.

Украинские агенты выдали себя за представителей частной военной компании, которая якобы, набирает людей для охраны нефтяных объектов в Венесуэле. При этом, потенциальным сотрудникам предлагали контракты на 5 тысяч долларов выше рынка.

Украинские спецслужбы намеревались таким образом выявить тех, кто воевал на Донбассе на стороне самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вывести их из Белоруссии в Киев.

В свою очередь, высокопоставленный чиновник Белого дома в интервью телеканалу опроверг любую причастность американской стороны к этой операции. По его словам, американская сторона знала о ней, но не принимала никакого участия.

Группа из 33 россиян была задержана в Минске в июле 2020 года. Было возбуждено уголовное дело о подготовке терактов. Однако, после переговоров между двумя странами, в середине августа все задержанные россияне вернулись домой.

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Теги: 
Украина  США  задержание  наемники  Белоруссия 

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