Добыча природного газа в Китае выросла на 8,2 проц. в 2021 году - Синьхуа

22 января, Mossovetinfo.ru - Добыча природного газа в Китае увеличилась в 2021 году на 8,2 проц. в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР, сообщает Синьхуа.



В декабре 2021 года добыча голубого топлива выросла на 2,3 проц. в годовом выражении.



В 2021 году в Китае добыча природного газа составила 205,3 млрд куб. м.



В тот же период, согласно данным, в стану было импортировано 121,36 млн тонн природного газа - с приростом на 19,9 проц.